Конец забастовки - компания Georgian Manganese выплатит компенсации жителям Шукрути

Горнодобывающая компания пересмотрела условия выплаты компенсаций жителям села Шукрути в Чиатурском районе и они прекратили голодовку

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Соглашение между горнодобывающей компанией Georgian Manganese и участниками протеста достигнуто – жители села Шукрути Чиатурского района (регион Имерети) прекратили голодовку, говорится в сообщении на сайте компании.

Местные жители обвиняют горнодобывающую компанию Georgian Manganese в разрушении среды их обитания, нанесении вреда экологии и их здоровью. Сельчане, дома которых пришли в негодность в результате деятельности компании, требуют компенсации ущерба в оценке Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули.

Компания начала выдавать компенсации в 2020 году, и уже выплачено более 1,7 млн лари. Однако часть жителей Шукрути не согласна с размером выплат. Несколько недовольных сельчан объявили голодовку, зашив себе рты. После протеста в Чиатура, 30 мая они прибыли в Тбилиси и продолжали протестовать у посольства США.

В распространенном в четверг компанией Georgian Manganese сообщении говорится, что все участники протеста согласились с предложением компании.

"В результате конструктивных переговоров стороны согласились, что у них будет право выбора в случае оценки ущерба. Оценка ущерба должна проводиться по существующей модели, запись о которой уже существует в оформленном между селом и компанией меморандуме, или же согласно их требованию, оценку ущерба должно обеспечить Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули", – заявляет компания.

Достигнутое между сторонами соглашение подтверждено документом и имеет юридическую силу. Индивидуальные договоры сопровождаются подписями специального управляющего Georgian Manganese и жителей села.

Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. На ней трудоустроены около 3,5 тысячи человек.

В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в Россию, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.

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