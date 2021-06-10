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Варлам Голетиани. Противники строительства каскада Намахвани ГЭС проводят акцию протеста 25 мая 2021 года

У правительства нет единой позиции по Намахвани ГЭС – ответ протестующих премьер-министру

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (103)
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Проект строительства каскада Намахвани ГЭС продолжает висеть в воздухе – участников протестного движения не удовлетворяют те уступки, на которые готово пойти правительство

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. В правительстве нет единого мнения и единой позиции по поводу Намахвани ГЭС, заявил лидер протестного движения "Защитники Рионского ущелья" Варлам Голетиани в ответ на заявление премьер-министра Грузии о невозможности строительства ГЭС на нынешних условиях.

По словам Голетиани, передача земли в аренду инвестору на 49 лет, а не на 100, не решит проблему.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
© facebook.com/GaribashviliOfficial
Проект Намахвани ГЭС не будет продолжен на нынешних условиях - премьер

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили накануне заявил, что проект Намахвани ГЭС в Цхалтубском муниципалитете на западе Грузии не будет продолжен на нынешних условиях.

Как сказал глава правительства, с инвестором ведутся переговоры о строительстве ГЭС на более выгодных условиях.

"Если кто-то думает, что 100 будет переправлено на 49 и это решит проблему, то это не так. Это вообще ничего не меняет. В ущелье произойдет то же самое, что и без этого изменения", – сказал Голетиани.

По его словам, похоже, правительство в замешательстве и продолжает делать противоречивые заявления и постепенно меняет тон своих заявлений.

"Во-первых, из этого небольшого выступления следует, что у команды нет единой позиции по этому вопросу. Если условия, на которых было подписано соглашение, неприемлемы для премьера, что проект не может продолжаться в этих условиях. Факт, что министр экономики так не считает", – сказал он.

Строительство Намахвани ГЭС
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Инвестор готов помочь в поиске компромиссного решения по Намахвани ГЭС

По словам Голетани, от субботних переговоров с правительством будет зависеть, состоится ли следующая масштабная акция протеста. К процессу переговоров подключатся представители Центра разрешения споров и переговоров Энергетического сообщества ЕС.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети длится уже более семи месяцев. Проведя ряд масштабных акций в Кутаиси, протестующие из регионов Грузии 23 мая прибыли в Тбилиси. В ультимативной форме они выдвинули правительству ряд требований, которые так и не были выполнены, после чего протест продолжился в ущелье реки Риони.

Под давлением общественности правительство Грузии приняло решение объявить мораторий на строительство плотины на срок от 9 до 12 месяцев.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

Ожидается, что после завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов. 

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (103)
Теги:
Протест, ГЭС, Грузия

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