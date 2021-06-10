Мукомолы Озургети прекратили забастовку - они смогли договориться с администрацией

Рабочие мукомольного комбината в Западной Грузии требовали повышения зарплат и улучшения условий труда

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Работники мукомольного предприятия "Гурия Экспресс" в Озургети на западе Грузии завершили 36-дневную забастовку, об этом Sputnik сообщили в администрации компании.

Как заявляют в компании, стороны достигли договоренности, согласно которой все требования сотрудников будут удовлетворены.

"Новые контракты, вероятно, будут подписаны в субботу. Пока мы заключили устное соглашение. После того, как договор будет подписан, работники вернутся к рабочим местам", - сказали в компании Sputnik.

Предположительно, бастующие возобновят работу в понедельник.

Сотрудники "Гурия Экспресс" требовали повышения заработной платы, улучшения условий труда и норм безопасности.

Предприятие производит муку "Гулистан", имеет собственную лабораторию и функционирует в Западной Грузии c 2004 года.

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