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Мукомолы Озургети прекратили забастовку - они смогли договориться с администрацией

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Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1910)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210610/251988419/Mukomoly-Ozurgeti-prekratili-zabastovku---oni-smogli-dogovoritsya-s-administratsiey.html

Рабочие мукомольного комбината в Западной Грузии требовали повышения зарплат и улучшения условий труда

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Работники мукомольного предприятия "Гурия Экспресс" в Озургети на западе Грузии завершили 36-дневную забастовку, об этом Sputnik сообщили в администрации компании.

Как заявляют в компании, стороны достигли договоренности, согласно которой все требования сотрудников будут удовлетворены.

Производство минеральной воды Набеглави
photo: Nabeghlavi / FB
Рабочие компании по дистрибуции воды "Набеглави" прекратили забастовку

"Новые контракты, вероятно, будут подписаны в субботу. Пока мы заключили устное соглашение. После того, как договор будет подписан, работники вернутся к рабочим местам", - сказали в компании Sputnik.

Предположительно, бастующие возобновят работу в понедельник.

Сотрудники "Гурия Экспресс" требовали повышения заработной платы, улучшения условий труда и норм безопасности.

Предприятие производит муку "Гулистан", имеет собственную лабораторию и функционирует в Западной Грузии c 2004 года. 

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Темы:
Экономика Грузии (1910)
Теги:
Забастовка, Гурия, Грузия

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