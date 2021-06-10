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Вид на город Тбилиси - Нарикала, Метехский мост, церковь Св Николая и храм Сурб Геворг

"Бизнес–ангелы" поддержат грузинские стартапы

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Стартап-Грузия (35)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210610/251990808/Biznesangely-podderzhat-gruzinskie-startapy.html

Местным технологическим компаниям будет предоставлена возможность представить свои инвестиционные проекты иностранным и грузинским инвесторам

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Приглашенные т.н. бизнес-ангелы из Эстонии, Латвии и Литвы посетят Тбилиси 23-24 июня, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Цель визита - укрепить культуру "бизнес-ангелов" в Грузии и создать дополнительные инвестиционные возможности для местных стартапов. В рамках мероприятия приедут инвесторы из Litban (Латвийская сеть бизнес-ангелов), Latban (Литовская сеть бизнес-ангелов) и Estban (Эстонская сеть бизнес-ангелов).

Ираклий Гарибашвили на IV съезде Грузинской мечты , архивное фото
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Важная часть программы - короткие презентации, т.н. pitch day. На них у предварительно отобранных местных технологических компаний будет возможность 24 июня представить свои инвестиционные проекты иностранным и грузинским инвесторам с целью привлечения финансирования. На презентацию проектов у компаний будет лишь по пять минут.

Сообщается, что отобранным стартапам до pitch day проведут соответствующие тренинги.

Заинтересованные технологические стартапы могут зарегистрироваться до 18:00 15 июня по ссылке. Проект реализуется мэрией Тбилиси и сетью "Ангел-инвестор" - AXEL.

Натия Турнава
photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
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Бизнес–ангел – это частный венчурный инвестор, дающий финансовую и экспертную поддержку стартапам. Это обеспеченные люди, которые в прошлом, возможно, были успешными предпринимателями или специалистами других профессий, которые скопили определенное состояние и готовы вложить свои накопления в чужой бизнес на ранних этапах развития, в который не вкладываются банки из-за высокого риска. При этом, "Ангел" является долевым партнером бизнесмена.

Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий, целью которого является создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды.

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Темы:
Стартап-Грузия (35)
Теги:
Эстония, Латвия, Литва, Инвестиции, стартапы, Грузия

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