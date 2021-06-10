Сотни миллионов евро получит Грузия от Франции за три года

В рамках программы помощи будут проекты в сферах энергетики, частного сектора, здравоохранения, экологии, сельского хозяйства и регионального развития

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Агентство развития Франции (АFD) выделило Грузии 483 миллиона евро в рамках программы сотрудничества, говорится в сообщении администрации правительства Грузии.

На подписании документа о сотрудничестве Грузии и АFD на период с 2021 по 2023 год присутствовал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Сегодня важный день, так как мы подписываем очень важный документ, согласно которому Грузия получит помощь в размере 483 миллиона евро. Это очень важно для страны", - сказал Гарибашвили.

По его словам из общей суммы 33 миллиона евро – грант, который получит правительство Грузии.

"Мы блестяще сотрудничаем с Агентством развития Франции. После того, как агентство в 2017 году открыло региональный офис, наше сотрудничество еще более усилилось и расширилось. Портфель агентства на данный момент составляет 480 миллионов евро, и при поддержке АFD в стране осуществляются важные проекты и программы", - сказал Гарибашвили.

По его словам, в рамках новой программы помощи в стране будут осуществлены разные проекты и программы, в том числе в сфере энергетики, частного сектора, здравоохранения, охраны окружающей среды, сельского хозяйства и регионального развития.

Деньги Грузия получит в течение трех лет. Основная часть будет в виде кредита.

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