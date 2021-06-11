10:08 11 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8460
  • 100 RUB4.3783
  • USD3.1613
Поиск
Обменный пункт

Курс лари на пятницу – 3,1613 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1036)
30 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/05/250538341.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210611/251990191/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0226 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 июня в размере 3,1613 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0226 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 11 июня
Кросс-курс основных валют на 11 июня

Читайте также:

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1036)
Теги:
Доллар, Лари, Грузия, Национальный банк Грузии, валютный курс

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Альпинисты во время спуска с горы Эверест в Непале
Ледяные кадры восхождения на Эверест - фото
Грузия простилась с волшебником: Габриадзе похоронили на горе Мтацминда
Грузия простилась с волшебником: Габриадзе похоронили на горе Мтацминда
Тарифы на коммунальные услуги в Грузии
Тарифы на коммунальные услуги в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться