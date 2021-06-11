Валютные резервы Нацбанка Грузии продолжают расти: достигнут новый максимум

С начала пандемии, с марта 2020 года, международные резервы Нацбанка выросли на 753,9 миллиона долларов или на 22,2%

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 31 мая 2021 года выросли за месяц на 17,2 миллиона долларов и оставили 4 153,5 миллиона долларов, что является историческим максимумом, говорится в сайте Национального банка Грузии.

С начала пандемии, с марта 2020 года, международные резервы выросли на 753,9 миллиона долларов или на 22,2%. С начала текущего года рост резервов составил 242,9 миллиона долларов.

Структура международных резервов

Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,9 миллиарда долларов.

В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах – 2,7 миллиарда долларов, и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ – 1,2 миллиарда долларов.

Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 209,9 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 31,5 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.

На что тратит резервы Нацбанк

Президент Национального банка Коба Гвенетадзе заявил, что регулятор планирует осуществлять интервенции для стабилизации рынка.

"Я анонсирую, что в этом году мы будем тратить резервы для стабилизации курса лари, но так, что это не изменит ту данность, которую определяют фундаментальные факторы. В том случае, если мы попытаемся изменить фундаментальные факторы, то в ответ получим обесценивание в два раза и более высокую инфляцию после", – сказал Гвенетадзе.

Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.

Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор уже продал 242,9 миллиона долларов на семи аукционах. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.