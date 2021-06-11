Будет на что жить – вернувшиеся в Грузию мигранты получат от государства гранты

По решению специальной комиссии, гранты на обустройство получат 185 граждан Грузии, вернувшиеся на родину из заграницы

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Вернувшиеся в Грузию 185 мигрантов получат от правительства гранты, которые помогут им обустроиться в стране, сообщается на странице Агентства обеспечения источниками существования вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов.

Главная цель госпрограммы – обеспечить этих людей источником дохода и создать условия для их реинтеграции.

Все 185 мигрантов, которые вернулись на родину, были отобраны специальной комиссией по заранее определенным критериям. Максимальная сумма гранта составляет четыре тысячи лари (1,2 тысячи долларов).

В Агентстве обеспечения источниками существования вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов отмечают, что вместе с финансированием проектов, программа, направленная на поддержку граждан, вернувшихся на родину, предусматривает также их обеспечение временным жильем, медпомощью и профобразованием, а также финансированием социальных проектов.

Проекты и программы, направленные на поддержку граждан, вернувшихся на родину из эмиграции, осуществляются и финансируются из госбюджета с 2015 года. С 2020 года Агентство обеспечения источниками существования вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов осуществляет программу реинтеграции.

Программа распространяется на тех граждан Грузии, которые больше года находились нелегально за границей или же подавали заявку о получении убежища, или же пользовались им.

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