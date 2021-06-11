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Будет на что жить – вернувшиеся в Грузию мигранты получат от государства гранты

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1913)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210611/251996929/Budet-na-chto-zhit---vernuvshiesya-v-Gruziyu-migranty-poluchat-ot-gosudarstva-granty.html

По решению специальной комиссии, гранты на обустройство получат 185 граждан Грузии, вернувшиеся на родину из заграницы

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Вернувшиеся в Грузию 185 мигрантов получат от правительства гранты, которые помогут им обустроиться в стране, сообщается на странице Агентства обеспечения источниками существования вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов.

Главная цель госпрограммы – обеспечить этих людей источником дохода и создать условия для их реинтеграции.

Самолет Грузинских авиалиний доставил в Грузию гражданина страны
© Sputnik / STRINGER
Государство поможет вернувшимся на родину грузинским мигрантам

Все 185 мигрантов, которые вернулись на родину, были отобраны специальной комиссией по заранее определенным критериям. Максимальная сумма гранта составляет четыре тысячи лари (1,2 тысячи долларов).

В Агентстве обеспечения источниками существования вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов отмечают, что вместе с финансированием проектов, программа, направленная на поддержку граждан, вернувшихся на родину, предусматривает также их обеспечение временным жильем, медпомощью и профобразованием, а также финансированием социальных проектов.

Проекты и программы, направленные на поддержку граждан, вернувшихся на родину из эмиграции, осуществляются и финансируются из госбюджета с 2015 года. С 2020 года Агентство обеспечения источниками существования вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов осуществляет программу реинтеграции.

Программа распространяется на тех граждан Грузии, которые больше года находились нелегально за границей или же подавали заявку о получении убежища, или же пользовались им.

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Темы:
Экономика Грузии (1913)
Теги:
Правительство, мигранты, Грузия

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