Самый длинный тоннель к границе с Россией начали строить в Грузии

Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Началось строительство 23-километровой дороги и девятикилометрового тоннеля на участке Квешети-Коби, который является важной частью проекта модернизации скоростной автомагистрали коридора Север-Юг, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии.

Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс".

В рамках проекта планируется строительство двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов, пяти тоннелей и ремонт одного моста. Среди них - строительство крупнейшего в Грузии тоннеля длиной девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Работы будет вести китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co.

По информации ведомства, было специально изготовлено буровое оборудование - тоннельно-бурильная машина (Tunnel Boring Machine). Оборудование отличается минимальной вибрацией, что обеспечивает безопасный процесс строительства и минимальное воздействие на окружающую среду.

Согласно проекту, в зону новой дороги будут включены села Квешети, Арахвети, Закаткари, Бениани-Бегони, Свиана-Ростиани, Мугуре, Цкере и Коби.

Из-за сложных климатических условий жители ущелья Хада отрезаны от внешнего мира примерно на 100 дней в году и передвигаться по существующей дороге небезопасно. Из-за сильного снегопада или схода лавин дорога часто закрывается, и дистрибуция, скорая помощь и транзитные автомобили не могут передвигаться.

Со строительством новой дороги Квешети-Коби в любое время года можно будет безопасно передвигаться по региону для всех типов транспортных средств.

Помимо решения проблемы местного населения, новая дорога важна и в экономическом плане – она увеличит транзитный потенциал страны, будут созданы новые туристические маршруты, тем самым у жителей появятся новые возможности.

Дополнительно будут построены пятикилометровая дорога до Гудаури и туристический центр, что сделает передвижение комфортным и безопасным и увеличит туристический потенциал региона.

Длина существующей дороги 34 километра. После завершения проекта, расстояние сократится на 11 километров, а время в пути на 1 час.

Общая стоимость проекта строительства новой дороги Квешети-Коби составляет 1,2 миллиарда лари. Строительство финансируется Азиатским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития, а за процессом строительства следит международная надзорная компания UBM. Проект планируется завершить к 2024 году.

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