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Терминал по перевалке минеральных удобрений открыт в Батуми

Терминал по перевалке минеральных удобрений открыт в Батуми

photo: press-service of the Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
Экономика
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Темы:
Транспорт в Грузии (224)
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Новый терминал сможет перерабатывать 1,5 миллиона тонн минеральных удобрений в год, а в проект вложено 25 миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Мультимодальный терминал минеральных удобрений для перевозки гранулированных карбамидов открыт в Батумском морском порту.

Новый терминал сможет перерабатывать 1,5 миллиона тонн минеральных удобрений в год. В проект вложено 25 миллионов долларов.

"Проект осуществлен благодаря синергии американских, узбекских и грузинских инвестиций, а это означает, что Грузия как ворота в этот регион всегда играла и будет играть важную роль в соединении рынков Европы и Азии, Запада и Востока. Это пример того, что мы уже являемся очень сильным региональным логистическим центром", - заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава на церемонии открытия нового терминала.

По словам Турнава, грузы из Центральной Азии через Азербайджан будут распределяться через порт Батуми в США, Европу, Африку, Австралию.

Министр отметила, что в мире растет спрос на минеральные удобрения, потому что, особенно в постпандемический период, растет спрос на производство сельхозпродукции и продуктов питания. Поэтому это будет растущий, интересный, прибыльный и перспективный бизнес.

Вопреки протестам

Против строительства терминала не раз выступали различные общественные движения. Сами жители Батуми устраивали акции протеста, так как считали, что планируется строительство химического терминала. Наряду с карбамидом, по их мнению, в Грузию будут привозить и другие химические вещества, которые опасны для здоровья людей и окружающей среды.

Портовые грузовые краны в батумском порту
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В марте прошлого года строительство было приостановлено по решению суда. Тогда суд обязал министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства подготовить и представить заключение о воздействии на окружающую среду при строительстве и эксплуатации терминала.

"Это полностью безопасный объект, построенный с использованием новейших экологически чистых технологий, и, практически, инвесторы ответили на все вопросы, которые существовали в обществе относительно экологической безопасности", - отметила министр.

В ходе своего выступления Турнава признала, что по проекту были вопросы, были протесты населения, и назвала это естественным. По ее словам, Батуми развивается как важное место туристического назначения, поэтому все промышленные объекты здесь должны соответствовать особому экологическому стандарту.

Товарные поезда. Железная дорога. Станция
© photo: Sputnik / Sergey Venyavsky
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"Все разрешительные процессы завершены, терминал в основном укомплектован оборудованием "Сименс", а также различными фильтрами, в том числе воздушными или пылевыми, и все это, в конечном итоге, гарантирует, что терминал, оборудованный по европейским и американским технологиям, будет полностью безопасно обслуживать глобальные перевозки и создаст новые рабочие места в регионе", - отметила Турнава.

Сообщается, что на начальном этапе на терминале трудоустроены 100 человек и в будущем число занятых среди местных жителей увеличится.

Инвесторами нового мультимодального терминала в порту Батуми являются американская корпорация Trammo и компания Wondernet Exspress Investment Group. Trammo занимается международной торговлей, транспортировкой, распространением и продвижением удобрений, химикатов, метанола, сырой нефти, сжиженного нефтяного газа и нефтехимических продуктов.

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Темы:
Транспорт в Грузии (224)
Теги:
Инвестиции, Батумский порт, Грузия

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