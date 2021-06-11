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Лаша Хуцишвили

Министр финансов: экономика Грузии перешла на новый этап

photo: Ministry of Finance of Georgia / FB
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1914)
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После анализа результатов по росту экономики страны в мае, в бюджет на 2021 год будут внесены изменения в соответствии с новыми прогнозами, заявил министр

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. На основании показателей апреля можно сказать, что экономика Грузия перешла на новый постпандемический этап, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили в парламенте.

По данным Национальной службы статистики, рост ВВП в апреле составил 44,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а средний показатель реального роста за четыре месяца с начала года составил 8,1%.

Здание администрации правительства Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Несмотря на то, что эпидемиологически мы находимся на этапе пандемии, на основании показателей апреля я могу с полной уверенностью заявить, что мы перешли на постпандемический период, так как экономическая активность в апреле перегнала уровень 2019 года", - сказал Хуцишвили.

По его словам, после анализа результатов по росту экономики страны в мае, в бюджет на 2021 год будут внесены изменения в соответствии с новыми прогнозами.

"Основная цель этих изменений будет заключаться в том, чтобы сделать важные шаги в направлении макроэкономической стабильности и, в то же время, поддержать восстановление экономики путем финансирования различных программ", - сказал министр финансов.

Он отметил, что в апреле в туристическом секторе активность выросла на 152 процентных пункта.

КПП Сарпи на грузино-турецкой границе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"В 2020 году реальная активность в секторе размещения и обеспечении питания снизилась на 75%, но данные апреля 2021 года показывают, что у нас сейчас наблюдается тенденция быстрого восстановления. Активность в этом секторе выросла в 2,5 раза. Этот показатель говорит о том, что сектор перенес кризис и полностью готов к восстановлению туризма", - сказал Хуцишвили.

В то же время, по словам министра финансов, почти полностью восстановился и строительный сектор.

"В апреле 2021 года реальный рост в строительном секторе составил 110%, и он почти полностью восстановился до уровня 2019 года", - сказал Хуцишвили.

Правительство Грузии пересмотрело прогноз экономического роста страны в 2021 году с 4,3 до 6,5%. Министерство финансов рассматривает три сценария развития событий. По оптимистичному сценарию прогнозируется более быстрый рост туризма – на уровне 40-45% от 2019 года. Предполагается динамичный экономический рост и в других секторах экономики.

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Темы:
Экономика Грузии (1914)
Теги:
Бюджет Грузии, Экономика, Министерство финансов Грузии, Грузия

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