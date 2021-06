Во сколько бюджету Грузии обошлась пандемия коронавируса

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Пандемия коронавируса в 2020 -2021 году обошлась государственному бюджету Грузии в 7,2 миллиарда лари (2,25 миллиарда долларов), заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили, выступая в парламенте.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. Спустя месяц после этого в стране было объявлено чрезвычайное положение, которое было снято 22 мая 2020 года. Однако границы Грузии оставались закрытыми вплоть до 1 февраля 2021 года, когда Грузия решила открыть воздушное пространство.