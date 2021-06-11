Во сколько бюджету Грузии обошлась пандемия коронавируса

Госдолг уже в этом году по базовому сценарию снизится ниже уровня 60% и составит 57%, а по оптимистическому сценарию – 55%, заявил министр

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Пандемия коронавируса в 2020 -2021 году обошлась государственному бюджету Грузии в 7,2 миллиарда лари (2,25 миллиарда долларов), заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили, выступая в парламенте.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. Спустя месяц после этого в стране было объявлено чрезвычайное положение, которое было снято 22 мая 2020 года. Однако границы Грузии оставались закрытыми вплоть до 1 февраля 2021 года, когда Грузия решила открыть воздушное пространство.

"Бюджет получил довольно-таки сильный удар из-за пандемии. Сокращение экономики сказалось на доходах бюджета, значительно выросли траты на здравоохранения, также мы осуществили значительную интервенцию для поддержки бизнеса, целью которой было сохранить жизнеспособность компаний и, хотя с сокращенными оборотами, вывести в постпандемический период", - сказал Хуцишвили.

По его словам, налоги в этот период сократились на 1,9 миллиарда лари, расходы на здравоохранение выросли на 0,9 миллиарда, в 3 миллиарда обошлась помощь компаниям, а в 1,3 миллиарда – помощь населению.

"В итоге в 2020 -2021 годах пандемия обошлась бюджету в 7,2 миллиарда лари", - сказал Хуцишвили.

В то же время глава Минфина назвал сумму, которую Грузия получила от международных партнеров для борьбы с пандемией.

"В виде международной помощи мы в сумме привлекли 2,1 миллиарда долларов. Мы встретили пандемию с довольно-таки высокими буферами, что упростило реагирование. У нас была успешная программа с МВФ, у страны был высокий уровень доверия со стороны международных финансовых институтов и был крупный пакет реформ. Все это стало главным фактором, обусловившим наш успех перед донорами", - сказал Хуцишвили.

В то же время глава Минфина Грузии прокомментировал и бюджетный дефицит, отметив, что он исчезнет вместе с пандемией коронавируса.

"Более половины дефицита бюджета – это т.н. "коронавирусный дефицит", который вместе с завершением пандемии исчезнет", - пояснил Хуцишвили.

Что касается госдолга, то и тут у министерства финансов есть положительный прогноз на 2021 год.

"Если мы посмотрим на другие страны, государственный долг в этом масштабе вырос почти везде, исходя из того, что все страны осуществляли соответствующие мероприятия, но надо отметить, что, по представленному нами сценарию, госдолг уже в этом году по базовому сценарию снизится ниже уровня 60% и составит 57%, а по оптимистическому сценарию – 55%", - сказал Хуцишвили.

По данным Национальной службы статистики, рост ВВП в апреле составил 44,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а средний показатель реального роста за четыре месяца с начала года составил 8,1%.

Теперь Минфин рассматривает три сценария роста грузинской экономики в текущем году – базовый с 6,5%, оптимистический – 10,2% и пессимистический – 4,3%. По прогнозам, рост ВВП будет высоким и в 2022 году и составит 6,9%.

Оптимистический сценарий, предусматривает более быстрый рост туризма – конкретнее, на уровне 40-45% от 2019 года. Он также предполагает динамичный экономический рост в других секторах экономики.

По обновленному прогнозу, улучшается дефицит текущего счета и динамика сокращения государственного долга будет более быстрой. Исходя из этих прогнозов, начнется подготовка проекта поправок в бюджет.

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