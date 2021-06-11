Как будут финансироваться инвестиционные проекты в Грузии

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Министерство финансов планирует в ближайшие четыре года профинансировать инвестиционные проекты на сумму более 20 миллиардов лари, заявил глава ведомства Лаша Хуцишвили в ходе выступления в парламенте в пятницу в рамках "министерского часа".

По его словам, в результате реформ управления публичными финансами Грузия имеет довольно высокие результаты в различных международных рейтингах.

"В условиях увеличения государственного долга в связи с пандемией, в ближайшие годы за счет кредитных ресурсов будут финансироваться только проекты с высокой экономической отдачей, а те проекты, которые имеют больше социального, чем экономического эффекта, будут финансироваться за счет бюджетных ресурсов", - сказал Хуцишвили.

Министр отметил, что в стране продолжается реформа управления государственными инвестициями. При поддержке ЕС, Всемирного банка и Международного валютного фонда была разработана методология управления инвестиционными проектами, отражающая лучшие мировые опыт и практики отбора и оценки проектов.

Основная цель реформы - финансирование проектов с наибольшим экономическим и социальным эффектом из бюджета.

Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб местному бизнесу. Экономика Грузии продолжает переживать тяжелые последствия COVID-19, который затронул абсолютно все сферы. Темпы падения экономики ускорились в ходе второй волны коронавируса, что привело к снижению ВВП в 2020 году на 6,2%.

Также в прошлом году, по данным министерства финансов, на 31,3% увеличился объем государственного внешнего долга Грузии и взятых под государственные гарантии кредитов и составил более 7,5 миллиарда долларов.

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