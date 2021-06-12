Компания-инвестор Намахвани ГЭС опровергла слухи о своем уходе

Компания в очередной раз выразила готовность предоставить информацию о проекте всем заинтересованным сторонам

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Турецкая компания ENKA, занимающаяся строительством Намахвани ГЭС, опровергла слухи о своем уходе из Грузии.

В грузинском сегменте соцсетей в субботу появилась информация, что турецкая компания решила отказаться от проекта строительства Намахвани ГЭС.

"Компания не собирается останавливать важный для страны проект Намахвани ГЭС, отказываться от инвестиционных обязательств и уходить из страны", – говорится в заявлении компании.

При этом компания выразила готовность предоставить информацию о проекте всем заинтересованным сторонам.

Строительство Намахвани ГЭС вызвало массовый протест со стороны гражданских активистов, которые уже более семи месяцев проводят акции протеста у офиса турецкой компании.

Под давлением общественности правительство Грузии приняло решение объявить мораторий на строительство плотины на срок от 9 до 12 месяцев, остальные работы продолжаются.

Для решения проблемы со строительством в Грузию прибыл европейские специалисты из Совета Энергетического союза ЕС и сейчас проводят встречи с протестующими.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из двух каскадов: один – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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