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Парламент Грузии

Представители налоговых служб Грузии и Армении обсудили совместное сотрудничество

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Стороны, в частности, обсудили проект обновленного таможенного пункта пропуска "Ниноцминда", который будет завершен до конца 2021 года

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Представители Службы доходов Грузии и Таможенного управления обсудили вопросы совместного сотрудничества с заместителями председателя Комитета государственных доходов Армении, говорится на странице грузинского ведомства.

От грузинской стороны на встрече присутствовали заместитель начальника Службы доходов Министерства финансов Владимир Хундадзе и начальник Таможенного управления Зураб Сичинава, от армянской – Шушаник Нерсисян и Ашот Мурадян.

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photo: pixabay / Olga1205
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В ходе встречи стороны обсудили проблемы, связанные с пандемией COVID-19 и перспективы дальнейшего расширения сотрудничества в постпандемический период.

В 2019 году был подписан протокол "Об обмене предварительными электронными данными о международном перемещении транспортных средств и товаров". В ходе встречи стороны отметили, что ведутся технические работы по этому вопросу и что выполнение формальностей, предусмотренных в протоколе, произойдет в ближайшее время.

"Хочу отметить, что по данным последних трех лет грузооборот между нашими странами превысил 2,4 миллиарда долларов, и несмотря на глобальную пандемию нам удалось сохранить положительную динамику и бесперебойную доставку международных грузов", – сказал по итогам встречи Сичинава.

Стороны также обсудили проект обновленного таможенного пункта пропуска "Ниноцминда", который будет завершен до конца 2021 года.

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Теги:
Армения, Грузия

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