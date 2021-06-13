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Швейная компания Имери в Кутаиси

Одно из старейших швейных предприятий Кутаиси возобновило работу

photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
Экономика
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Сделано в Грузии! (67)
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"Имери" выпускает продукцию для таких известных брендов, как немецкий Lebek и Joy Lucy, а также британский Marks & Spencer

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Одно из старейших предприятий Кутаиси, швейная компания "Имери", которой исполнилось 90 лет, при поддержке программы "Производи в Грузии" получило новую жизнь, сказала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава во время поездки в Имерети.

По словам министра, "Имери" отправляет большую часть своей продукции на экспорт, а на предприятии работает 400 человек.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, владелец предприятия Майя Симонидзе проинформировала министра о планах развития и новых международных партнерах.

"Имери" выпускает продукцию для таких известных брендов, как немецкий Lebek и Joy Lucy, а также британский Marks & Spencer.

Швейная компания "Имери" является бенефициаром программы "Производи в Грузии" с декабря 2016 года. Предприятие ориентировано на производство трикотажных изделий, пальто, халатов.

В 2016 году предприятие расширилось, что позволило компании иметь больше западных партнеров. Общий объем инвестиций составил 315 000 евро. В результате инвестиций на предприятии было создано 170 рабочих новых мест.

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Темы:
Сделано в Грузии! (67)
Теги:
Натия Турнава, Производи в Грузии, Грузия

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