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Новое холодильное хозяйство под Гори

Новое предприятие открылось на востоке Грузии

photo : press-service of the Rural Development Agency of Georgia
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (233)
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В предприятие было инвестировано более 1,2 миллиона лари, в том числе госгрант в размере 600 тысяч лари

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Новое холодильное хозяйство открылось в селе Каралети Горийского муниципалитета (регион Шида Картли) при финансовой поддержке государства, сообщает Агентство сельского развития Грузии.

По данным Агентства, в предприятие было инвестировано более 1,2 миллиона лари, в том числе грант в размере 600 тысяч лари, а также льготный агрокредит в размере 300 тысяч лари.

Район Хуло, высокогорная Аджария. Обработка фермерами земель сельскохозяйственного назначения
© Sputnik / Seyran Baroyan
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В холодильном хозяйстве можно единовременно хранить одну тысячу тонн овощей и фруктов. По словам первого замминистра сельского хозяйства Грузии Георгия Ханишвили, за последние годы в рамках проекта льготного агрокредитования на развитие складской и холодильной инфраструктуры было выдано более 1 700 кредитов на сумму более 180 миллионов лари, при этом государственное софинансирование составило около 27 миллионов лари.

"Созданная инфраструктура обеспечит качественное хранение и переработку продукции, произведенной грузинскими фермерами", – сказал Ханишвили.

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По данным Агентства, в рамках грантовой программы Агентства сельского развития по всей стране поддерживается до 45 холодильных и складских ферм. Общий объем финансирования превышает 23 миллиона лари, а софинансирование от государства составляет более 14 миллионов лари.

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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (233)
Теги:
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, Грузия, Сельское хозяйство

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