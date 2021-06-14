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Район Хуло, высокогорная Аджария. Обработка фермерами земель сельскохозяйственного назначения

Победителей конкурса GreenOvation в Грузии выявят сегодня

© Sputnik / Seyran Baroyan
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (234)
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Sputnik Грузия
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Конкурс проводится в трех республиках Южного Кавказа – Грузии, Армении и Азербайджане. Каждый из трех победителей в каждой стране получит на проект грант до 10 тысяч евро

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Финальный этап конкурса идей GreenOvation состоится сегодня, сообщает министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

14 июня в конференц-зале отеля Rooms Tbilisi в формате онлайн-конференции пройдет финальный этап конкурса идей "GreenOvation".

Крестьянин работает на своем участке
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Согласно регламенту, в зале соберутся только члены жюри, а шесть финалистов конкурса представят свой проект онлайн и ответят на вопросы жюри. По завершении онлайн-конференции жюри конкурса определит трех победителей.

Итоги конкурса будут объявлены финалистам 15 июня. Каждый победитель получит грант до 10 тысяч евро за представленный проект.

Таким образом, финальное мероприятие регионального конкурса GreenOvation состоится в Грузии 14 июня, в Азербайджане – 14 июня, в Армении – 23 июня.

Прямую трансляцию конкурса можно найти на странице GreenOvation в Facebook.

Конкурс идей в рамках экологической программы GreenOvation "Управление природными ресурсами и предоставление экосистемных услуг для устойчивого развития сельских районов на Южном Кавказе" (ECOserve) проводится при поддержке министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, Национального лесного агентства LEPL и RECC (Кавказский региональный центр).

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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (234)
Теги:
Гранты, Конкурс, Грузия

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