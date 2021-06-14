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Грузинское вино

Много саперави не бывает – в Грузии выявляют лучших производителей "красного"

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Вино и виноделие Грузии (157)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210614/252014800/Mnogo-saperavi-ne-byvaet---v-Gruzii-vyyavlyayut-luchshikh-proizvoditeley-krasnogo.html

Во втором международном конкурсе саперави приняли участие 70 производителей. Авторитетному жюри было представлено 250 наименований красных вин, изготовленных из этого сорта винограда

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Международный конкурс саперави – главного красного сорта винограда в грузинском виноделии, проводится в Грузии уже во второй раз, сообщает Национальное агентство вина.

Конкурс состоит из двух этапов. Первый этап завершился 13 июня, на котором виноделы представили жюри свою продукцию. А вот победителей винного состязания назовут в течение двух недель.

Презентация грузинских вин в княжестве Монако
photo: Official website of the President of Georgia
Президент Грузии присутствовала на презентации грузинского вина в Монако

Саперави – грузинский красный винный сорт винограда позднего созревания и одноименное красное вино. Из него производятся столовые, десертные и крепкие сорта вина: "Алазанская долина", "Киндзмараули", "Ахашени", "Пиросмани", "Мукузани", "Напареули" и другие.

По словам организаторов, в этом году в конкурсе приняли участие 70 производителей. Они представили 250 наименований вин сорта саперави, приготовленных различными технологиями из разных регионов Грузии и других стран мира. Участниками конкурса могут быть как сами производители, индивидуальные виноделы, так и кооперативы и объединения виноделов.

Жюри конкурса в этом году возглавляет энолог, винодел Гоги Дакишвили.

Чтобы принять участие в конкурсе, компании необходимо разлить вино в бутылки для продажи, минимальное количество подаваемого вина должно быть не менее 400 бутылок, этикетка бутылки должна содержать полную информацию о продукции и производителе.

Грузинское вино которое отправят на экспорт
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экспорт грузинского вина продолжает расти

Подобные конкурсы помогают улучшить качество вина, изготовленного из винограда сорта саперави, что важно для развития винодельческой промышленности в стране, поскольку наибольшая доля экспорта приходится на вина, произведенные из винограда сорта саперави, отмечают организаторы.

Компании-победители и небольшие винодельни будут награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, а также дипломами.

Организатором Международного конкурса саперави является Ассоциация "Картули гвино" ("Грузинское вино") при поддержке Национального агентства вина и министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Первый международный конкурс саперави прошел в 2018 году. На конкурсе было представлено до 200 образцов вин от крупных производителей, а также малых и средних семейных виноделен. Жюри возглавил известный британский журналист Эндрю Джеффорд. 

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Темы:
Вино и виноделие Грузии (157)
Теги:
Конкурс, Виноделие, Грузия

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