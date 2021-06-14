Потребителей Грузии будут обслуживать новые энергокомпании

Изменение проведено в рамках реформы рынка электроэнергии в соответствии с директивами Третьего энергетического пакета Евросоюза

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Бытовых потребителей и малые предприятия Грузии с 1 июля будут обслуживать новые электрораспределительные компании, говорится в сообщении Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжению (GNERC)

Так, абонентов в Тбилиси вместо компании "Теласи" будет обслуживать "Тбилисская электроснабжающая компания" (Телмико), а жителей регионов - вместо Energo-pro Georgia "ЭП Грузия распределение".

"Тбилисская электроснабжающая компания (Tелмико) и "ЭП Грузия распределение" - поставщики универсальных услуг, названные правительством Грузии" , - говорится в заявлении.

По информации комиссии, изменение было внесено в рамках реформы рынка электроэнергии в соответствии с директивами законодательства Евросоюза по либерализации газового и электрического рынков по Третьему энергетическому пакету ЕС. В рамках реформы электрораспределительные компании должны были осуществить разделение деятельностей по поставке и распределению.

В заявлении отмечается, что осуществляемые изменения не коснутся потребительского тарифа.

АО "Теласи" является одной из крупнейших сетевых компаний Грузии, которое осуществляет распределение и сбыт электроэнергии в Тбилиси. Компания является поставщиком электроэнергии более чем для 600 тыс. потребителей. В августе 2003 года "Теласи" вошло в состав Группы "Интер РАО". В собственности Группы "Интер РАО" находится 75% акций, а около 25% акций находится в собственности ООО "Бест энерджи групп".

Компания Energo-Pro Georgia занимается в основном снабжением электричеством регионов Грузии. Она является крупным оператором на энергетическом рынке Грузии, специализирующимся на производстве и распределении электроэнергии. Компания владеет десятью гидроэлектростанциями среднего размера, полная выходная мощность которых превышает 414 мегаватт. Услугами Energo-Pro Georgia пользуются 860 000 клиентов. Имея в своем штате 5 200 сотрудников, компания является одним из крупнейших работодателей в Грузии.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.