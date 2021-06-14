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Дом Юстиции в столице Грузии

Работа Нацбанка Грузии получила международное признание

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1918)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210614/252021664/Natsbank-Gruzii-poluchil-mezhdunarodnoe-priznanie.html

Наряду с обеспечением стабильности цен и содействием устойчивому экономическому росту, одной из основных задач НБ является обеспечение прозрачности макроэкономической политики

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии получил две награды как лучший риск-менеджер и самый прозрачный центральный банк, говорится в сообщении регулятора.

Международное авторитетное издание Central Banking признало Национальный банк Грузии лучшим в 2020 году. Церемония награждения прошла онлайн в рамках мероприятия "Летние встречи".

Дом Юстиции в грузинской столице
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Нацбанк планирует снизить операционные риски в компаниях Грузии

Номинация "Прозрачность" включала три важных компонента - образование, прозрачность в общении с заинтересованными сторонами и общение через различные коммуникационные платформы.

Прозрачность - один из приоритетов Национального банка, который сохранялся во время пандемии.

По информации регулятора, наряду с обеспечением стабильности цен и содействием устойчивому экономическому росту в стране, одной из основных задач НБ является обеспечение прозрачности макроэкономической политики и регулирования финансовой системы.

В последние годы Нацбанк уделял особое внимание повышению прозрачности и развитию различных каналов коммуникации с общественностью. Объяснение принятых решений по денежно-кредитной и финансовой политикам рынку и широкой общественности, а также открытое и постоянное общение являются первоочередной задачей Национального банка.

Дом Юстиции
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Нацбанк Грузии задумался о выпуске "цифровых денег"

Вторая награда - риск-менеджера - ежегодно присуждается ведущим центральным банкам мира за управление рисками валютных резервов.

"Высококвалифицированная и мотивированная команда по управлению резервами при поддержке руководства банка смогла преобразовать процесс управления валютными резервами Нацбанка в соответствии с мировыми стандартами, обеспечив, таким образом, то, что небольшой центральный банк развивающейся страны занял надлежащее место среди ведущих центральных банков мира", - говорится в сообщении.

Нацбанк отмечает, что накопление и поддержание адекватных резервов - одна из основных задач центральных банков, поскольку время от времени возникает острая необходимость их использования для защиты страны и ее финансовой системы от кризисов, вызванных стрессовыми ситуациями.

С начала пандемии, с марта 2020 года, международные резервы выросли на 753,9 миллиона долларов или на 22,2%. С начала текущего года рост резервов составил 242,9 миллиона долларов.

Доллары и евро
photo: Pixabay / falco
Валютные резервы Нацбанка Грузии продолжают расти: достигнут новый максимум

Для стабилизации рынка регулятор планирует осуществлять интервенции.

Так, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор уже продал 242,9 миллиона долларов на семи аукционах. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

Central Banking – это портал финансовых СМИ и издательство. Он независим в своей деятельности и имеет широкую аудиторию, которая в основном включает мировые центральные банки и финансовые регуляторы, международные финансовые институты и других представителей финансового сектора.

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Темы:
Экономика Грузии (1918)
Теги:
Экономика, Национальный банк Грузии, Грузия

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