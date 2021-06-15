Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Стоимость ценных бумаг правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю в основном повысилась

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю выросла в цене на 0,95% и составила 102,37 с доходностью 2,23%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

Торги корпоративными облигациями

Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,01%, торги закрылись с доходностью 2,86% по цене 106,4 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 101,52 пункта с доходностью 5,51%, за неделю цена повысилась на 0,26%.

Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,16% до 107,36, доходность составила 0,84%.

Торги акциями

Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже понизилась за неделю на 1,28% и составила 12,76 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 162 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 12,58-13,08 фунта за акцию.

Цена на акции компании Georgia Capital понизилась на 1,28% и составила 6,18 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 137 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,14-6,38 фунта.

Акции TBC Bank выросли в цене за неделю на 0,92% до 11,0 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 118 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 10,7-11,26 фунта за акцию.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.