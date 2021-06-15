Экспорт из Грузии вырос на четверть с начала года - новые данные статистики

В мае 2021 года экспорт вырос почти на 45% и достиг почти 340 миллионов долларов, заявила министр экономики

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Внешнеторговый оборот в январе-мае 2021 года вырос на 18,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 5 019,4 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

За отчетный период в страну импортировали продукцию на 3 481,3 миллиона долларов, что на 15,7% больше по сравнению с январем-апрелем 2020 года.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-май 2021 года

Грузинскую продукцию в январе-мае 2021 года вывезли на сумму 1 538,1 миллиона долларов, что на 24,4% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Показатели внешнеторгового оборота Грузии продолжают улучшаться, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

"Очень важно, что в мае 2021 года показатель внешней торговли резко улучшился. В частности, экспорт вырос почти на 45% и достиг почти 340 миллионов долларов. Также важно, что экспорт увеличился на 24,4% за первые 5 месяцев", - сказала Турнава.

Поскольку 2020 год был очень сложным, Турнава отметила, что следует сравнивать текущую динамику и прогресс в экономике с 2019 годом. По сравнению с маем 2019 года экспорт практически на том же уровне, не сокращается. Министр подчеркнула, что 2019 год стал рекордным по объемам экспорта за последнее десятилетие.

По словам главы Минэкономики, позитивная статистика дает надежду на то, что рост экономики будет продолжаться и текущий год завершится с двузначным экономическим ростом или, по крайней мере, 6,5-6,7%.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.