Экспорт из Грузии вырос на четверть с начала года - новые данные статистики

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Внешнеторговый оборот в январе-мае 2021 года вырос на 18,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 5 019,4 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

За отчетный период в страну импортировали продукцию на 3 481,3 миллиона долларов, что на 15,7% больше по сравнению с январем-апрелем 2020 года.

Грузинскую продукцию в январе-мае 2021 года вывезли на сумму 1 538,1 миллиона долларов, что на 24,4% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Показатели внешнеторгового оборота Грузии продолжают улучшаться, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.