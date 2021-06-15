10:55 15 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8829
  • 100 RUB4.4320
  • USD3.2040
Поиск
Батумский морской порт

Экспорт из Грузии вырос на четверть с начала года - новые данные статистики

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1921)
4010
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0f/252022397.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210615/252022144/Eksport-iz-Gruzii-vyros-na-chetvert-s-nachala-goda---novye-dannye-statistiki.html

В мае 2021 года экспорт вырос почти на 45% и достиг почти 340 миллионов долларов, заявила министр экономики

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Внешнеторговый оборот в январе-мае 2021 года вырос на 18,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 5 019,4 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

За отчетный период в страну импортировали продукцию на 3 481,3 миллиона долларов, что на 15,7% больше по сравнению с январем-апрелем 2020 года.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-май 2021 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-май 2021 года

Грузинскую продукцию в январе-мае 2021 года вывезли на сумму 1 538,1 миллиона долларов, что на 24,4% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Показатели внешнеторгового оборота Грузии продолжают улучшаться, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Лаша Хуцишвили
photo: press-service of the Ministry of Finance of Georgia
Министр финансов: экономика Грузии перешла на новый этап

"Очень важно, что в мае 2021 года показатель внешней торговли резко улучшился. В частности, экспорт вырос почти на 45% и достиг почти 340 миллионов долларов. Также важно, что экспорт увеличился на 24,4% за первые 5 месяцев", - сказала Турнава.

Поскольку 2020 год был очень сложным, Турнава отметила, что следует сравнивать текущую динамику и прогресс в экономике с 2019 годом. По сравнению с маем 2019 года экспорт практически на том же уровне, не сокращается. Министр подчеркнула, что 2019 год стал рекордным по объемам экспорта за последнее десятилетие.

По словам главы Минэкономики, позитивная статистика дает надежду на то, что рост экономики будет продолжаться и текущий год завершится с двузначным экономическим ростом или, по крайней мере, 6,5-6,7%.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Экономика Грузии (1921)
Теги:
Натия Турнава, Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика, Экономика, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Разрушенная наводнением территория Тбилисского зоопарка. Из серии Тбилисское наводнение 13 июня
Смытые дома, хищники на улицах и десятки смертей – фото наводнения в Тбилиси
Протесты в Грузии против роста цен на коммунальные услуги - видео
Протесты в Грузии против роста цен на коммунальные услуги - видео
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться