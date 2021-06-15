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Новый футбольный стадион в Батуми международного класса - футбольное поле и зрительские трибуны

Кто больше? - на аукцион выносится право названия нового стадиона в Батуми

© Sputnik / Seyran Baroyan
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1922)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210615/252024909/Kto-bolshe---na-auktsion-vynositsya-pravo-nazvaniya-novogo-stadiona-v-Batumi.html

Пока он называется просто - новый Батумский стадион, но очень скоро получит такое же красивое название, как и он сам

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Государственное агентство по закупкам Грузии выносит на продажу право на называние и рекламу нового стадиона в Батуми - объявление об аукционе появилось на сайте агентства сегодня.

Право на наименование объекта продает компания Ajara PMC ("Аджара Проджект Менеджмент") . Это первый случай продажи названия стадиона в Грузии.

Батуми в снегу зимой - новый олимпийский Батумский стадион
© Sputnik / Seyran Baroyan
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По условиям аукциона, в названии стадиона обязательно должно присутствовать слово "арена".

Стартовая цена лота составляет 1 млн лари (316 тысяч долларов США), включая НДС. Размер шага аукциона - 25 тысяч лари (7 915 долларов). Договор заключается сроком на пять лет.

Собственник стадиона передаст победителю аукциона на время действия договора право пользования одним бизнес-боксом и пятью парковочными местами.

Заявки на аукцион принимаются до 15:00 23 июня.

Строительство нового современного стадиона в Батуми началось в январе 2018 года. Он спроектирован турецкой архитектурной компанией Bahadir Kul Architects и вмещает 20 тысяч зрителей. Стоимость проекта составила почти 145 млн лари (более 44 млн долларов).

Официальное открытие стадиона состоялось 27 октября 2020 года.

В 2023 году Батумский стадион планирует принять чемпионат Европы по футболу среди юношей до 21 года. 

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Темы:
Экономика Грузии (1922)
Теги:
Стадион, Батуми, Грузия

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