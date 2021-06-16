Денежные переводы: сколько валюты мигранты присылают в Грузию

В мае больше всего валюты поступило из Италии – 17% от общего объема денежных переводов при помощи электронных систем

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в мае 2021 года выросли на 42,4% по сравнению с апрелем прошлого года и составили 187,7 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.

В мае больше всего валюты поступило из Италии. За указанный период из этой страны перечислено около 31,9 миллиона долларов – 17% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в апреле 2021 года денежных переводов поступило на 15,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Статистика денежных переводов в Грузию за май 2021 года

Россия, уступившая с января 2021 года Италии первенство по денежным переводам в Грузию, в марте-апреле вновь вернулась на лидирующую позицию, которую занимает бессменно на протяжении многих лет, но в мае вновь вернулась на второе место.

Сколько валюты прислали в Грузию

Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в январе-мае 2021 года выросли на 46,9%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составил 881,1 миллиона долларов.

Статистика денежных переводов в Грузию за январь-май 2021 года

Италия лидирует по объему денежных переводов в Грузию. Общий объем денежных переводов из Италии в январе-апреле составил 150 миллионов долларов – 17% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Из Италии с начала 2021 года денежных переводов поступило на 48,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

Сколько валюты выслали из Грузии

В мае из Грузии за границу перевели 22,9 миллиона долларов, что на 68,5% больше, чем за тот же месяц 2020 года.

За первые пять месяцев 2021 года из Грузии за границу перевели 111,7 миллиона долларов, что на 32,7% больше, чем за тот же период 2020 года.

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