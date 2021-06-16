Замминистра финансов: рост экономики на 10% в Грузии исключен

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. В долгосрочной перспективе у Грузии не может быть роста экономики на 10%, заявил первый заместитель министра финансов Георгий Какауридзе в парламенте.

"Несмотря на осуществление многих реформ и предпринятых по разным направлениям шагов, благодаря которым страна развилась, у нас маленькая экономика. Мы не вышли на такой масштаб, чтобы на одного человека ВВП был бы 10 тысяч долларов, что было бы хорошим показателем для нашей страны", - заявил Какауридзе.

При этом он отметил, что у Грузии высокий дефицит счета платежного баланса.

"Пока у нас постоянно 10-12% дефицит счета, это означает, что большая часть из нашей экономики утекает в другие страны. Может кто-то и скажет, что 5% рост экономики мало, но я могу смело сказать, что в долгосрочном периоде у нашей страны не будет 10% экономического роста", - сказал Какауридзе.

Правительство Грузии пересмотрело прогноз экономического роста страны в 2021 году с 4,3 до 6,5%. Министерство финансов рассматривает три сценария развития событий. По оптимистичному сценарию прогнозируется более быстрый рост туризма – на уровне 40-45% от 2019 года. Предполагается динамичный экономический рост и в других секторах экономики.

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