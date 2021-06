Замминистра финансов: рост экономики на 10% в Грузии исключен

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. В долгосрочной перспективе у Грузии не может быть роста экономики на 10%, заявил первый заместитель министра финансов Георгий Какауридзе в парламенте.

"Несмотря на осуществление многих реформ и предпринятых по разным направлениям шагов, благодаря которым страна развилась, у нас маленькая экономика. Мы не вышли на такой масштаб, чтобы на одного человека ВВП был бы 10 тысяч долларов, что было бы хорошим показателем для нашей страны", - заявил Какауридзе.