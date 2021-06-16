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Вид на город Батуми

На форуме трудоустройства в Батуми жителям Аджарии предложили более 1000 вакансий

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1925)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210616/252034268/Na-forume-trudoustroystva-v-Batumi-zhitelyam-Adzharii-predlozhili-bolee-1000-vakansiy.html

Форумы трудоустройства, которые регулярно проводятся в Грузии в разных городах и регионах, одна из возможностей решить в стране проблему безработицы и помочь людям в поисках работы

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Масштабный форум трудоустройства прошел в черноморском курортном городе Батуми (Аджария) – на нем 65 компаний, действующих в регионе, представили более 1 000 вакансий, сообщается на странице Государственного агентства содействия трудоустройству в Facebook.

Форум состоялся в рамках проекта "Учеба, учение, достижение и установление контактов для трудоустройства", который поддерживается ЕС.

Крепость Рабат и город Ахалцихе
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Рабочие места были предложены из сфер обслуживания, торговли, дистрибуции, гостиничной, ресторанной, промышленной, транспортной, логистической, строительной, финансовой, страховой отраслей, а также здравоохранения и образования.

В форуме также приняли участие училища, которые предложили соискателям работы программы по развитию профессиональных навыков.

"Форум трудоустройства – это разработанное по уникальной методике мероприятие, которое дает возможность работодателям и соискателям работы установить прямые контакты без формальных процедур. Эффективность мероприятия не измеряется только количеством успешных сделок сегодня, поскольку на форуме у соискателей работы есть возможность получить ценный опыт отношений с работодателями, что им обязательно пригодится в будущем", – заявила председатель правления Центра развития образования и занятости Лия Киладзе.

Форумы трудоустройства проводятся в Грузии регулярно в разных городах. В Батуми он прошел в этом году уже во второй раз. Первый форум состоялся в мае под названием "Новая возможность для вашего трудоустройства". Тогда более 20 компаний предложили соискателям работы около 400 разных вакансий. 

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Темы:
Экономика Грузии (1925)
Теги:
Форум трудоустройства, Батуми, Грузия

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