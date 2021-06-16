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Регистрация лесов Грузии

Все на учете – в Грузии завершается процесс инвентаризации государственных лесов

photo: Ministry of Environment Protection and Agriculture / FB
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (235)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210616/252035519/Vse-na-uchete---v-Gruzii-zavershaetsya-protsess-inventarizatsii-gosudarstvennykh-lesov.html

Завершающая часть полевых работ по регистрации лесов ведется сейчас в Квемо Картли, Рача-Лечхуми - Квемо Сванети и Кахети, а также в Тбилисском муниципалитете

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. В Грузии продолжается процесс инвентаризации лесов – с ходом полевых работ в Кахети ознакомился министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили, сообщает пресс-служба Минсельхоз Грузии.

В 2019 году впервые в Грузии и Кавказском регионе при финансовой и технической поддержке правительства Германии была запущена государственная инвентаризация лесов. Специально для этого процесса были разработаны методология и техническая документация.

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© Sputnik / STRINGER
В Грузии продолжается национальная инвентаризация леса

За последние годы полевые работы по государственной регистрации лесов проводились в лесах Гурии, Мцхета-Мтианети, Аджарии, Самегрело - Земо Сванети, Самцхе-Джавахети, Имерети, Шида Картли и части лесов в Кахети.

По словам министра, государственная регистрация лесов близится к завершению.

"Тем опытом, который формируется в Грузии в области регистрации лесов, мы уже можем поделиться с соседними странами. Информация, полученная и обработанная после завершения полевых исследований, будет важна для управления лесной политикой. Информация также будет доступна всем заинтересованным лицам", – сказал Давиташвили.

Как подчеркнул министр, в рамках гранта, выделенного Грузии Германским обществом международного сотрудничества (GIZ), была подготовлена методика, обучен персонал и начаты полевые работы – детальный учет грузинских лесов.

Министерство охраны окружающей среды
FB / Environmental Supervision Department
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"Это очень важно для развития лесопользования, для оценки экологического состояния, для существования точной статистики, для проведения правильной политики и принятия соответствующих решений", – сказал глава ведомства.

Завершающая часть полевых работ по регистрации лесов ведется в Квемо Картли, Рача-Лечхуми - Квемо Сванети и Кахети, а также в Тбилисском муниципалитете.

Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).

Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской. 

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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (235)
Теги:
Сельское хозяйство, Грузия

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