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Шествие противников строительства Намахвани ГЭС по набережной столицы Грузии 24 мая 2021 года

"Необходима деэскалация ситуации" – европейские медиаторы о конфликте вокруг Намахвани ГЭС

© Sputnik / STRINGER
Экономика
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Темы:
Энергетика Грузии (255)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210616/252035833/Neobkhodima-deeskalatsiya-situatsii---evropeyskie-mediatory-o-konflikte-vokrug-Namakhvani-GES.html

Протестное движение против строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии длится уже более семи месяцев, к разрешению вопроса подключилось Энергетическое объединение ЕС

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Для эффективного продолжения процесса медиации по проекту строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии необходима коммуникация между вовлеченными сторонами, говорится в сообщении на сайте Энергетического объединения Евросоюза. 

В минувшие выходные лидеры протестного движения "Защитники Рионского ущелья" провели переговоры с заместителями глав Минсельхоза и Минэкономики Грузии при участии европейского медиатора – заместителя директора Энергетического объединения секретариата ЕС и председателя Центра переговоров и разрешения споров Дирка Бушле. В результате девятичасовой встречи, сторонам удалось достичь определенного соглашения.

Ночная акция протеста против Намахвани ГЭС у здания администрации в Кутаиси 15 апреля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Что предложили посредники по выходу из кризиса вокруг Намахвани ГЭС

"Чтобы восстановить доверие между гражданским обществом и правительством все вовлеченные стороны должны проявлять необходимую сдержанность и быть в коммуникации. Это позволит продолжить процесс медиации", – заявил Бушле.

Стороны согласовали ряд мер и действий, которые необходимо предпринять по трем основным направлениям: эффективный и прозрачный контроль условий строительства и экологических разрешений и их рассмотрение независимыми экспертами, пересмотр деэскалации ситуации в ущелье Риони, а также открытое обсуждение будущей энергетической безопасности Грузии на основе проекта Национального энергетического и климатического плана.

"Самым важным и неотложным из этих действий является деэскалация ситуации в Рионском ущелье. Мирные протесты и вход в ущелье должны снова стать возможными, а безопасность людей и имущества – по обе стороны ограждения – гарантированы. Принятие соответствующих мер – это прежде всего ответственность правительства. Оно обязалось снять установленные и обеспечить доступ к главной дороге", – заявил Бушле.

По словам медиатора, протестующие, в свою очередь, обязались не блокировать дорогу к строительной площадке, и эти обязательства важно соблюдать.

Варлам Голетиани. Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС, архивное фото
© Sputnik / STRINGER
Процесс пошел: известны первые результаты переговоров по Намахвани ГЭС

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети продолжается уже более семи месяцев. Правительство было вынуждено пойти на уступки и объявило мораторий на строительство плотины ГЭС на Риони на срок от 9 до 12 месяцев.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов. 

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Темы:
Энергетика Грузии (255)
Теги:
Евросоюз, ГЭС, энергетика, Грузия

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