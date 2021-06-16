"Необходима деэскалация ситуации" – европейские медиаторы о конфликте вокруг Намахвани ГЭС

Протестное движение против строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии длится уже более семи месяцев, к разрешению вопроса подключилось Энергетическое объединение ЕС

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Для эффективного продолжения процесса медиации по проекту строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии необходима коммуникация между вовлеченными сторонами, говорится в сообщении на сайте Энергетического объединения Евросоюза.

В минувшие выходные лидеры протестного движения "Защитники Рионского ущелья" провели переговоры с заместителями глав Минсельхоза и Минэкономики Грузии при участии европейского медиатора – заместителя директора Энергетического объединения секретариата ЕС и председателя Центра переговоров и разрешения споров Дирка Бушле. В результате девятичасовой встречи, сторонам удалось достичь определенного соглашения.

"Чтобы восстановить доверие между гражданским обществом и правительством все вовлеченные стороны должны проявлять необходимую сдержанность и быть в коммуникации. Это позволит продолжить процесс медиации", – заявил Бушле.

Стороны согласовали ряд мер и действий, которые необходимо предпринять по трем основным направлениям: эффективный и прозрачный контроль условий строительства и экологических разрешений и их рассмотрение независимыми экспертами, пересмотр деэскалации ситуации в ущелье Риони, а также открытое обсуждение будущей энергетической безопасности Грузии на основе проекта Национального энергетического и климатического плана.

"Самым важным и неотложным из этих действий является деэскалация ситуации в Рионском ущелье. Мирные протесты и вход в ущелье должны снова стать возможными, а безопасность людей и имущества – по обе стороны ограждения – гарантированы. Принятие соответствующих мер – это прежде всего ответственность правительства. Оно обязалось снять установленные и обеспечить доступ к главной дороге", – заявил Бушле.

По словам медиатора, протестующие, в свою очередь, обязались не блокировать дорогу к строительной площадке, и эти обязательства важно соблюдать.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети продолжается уже более семи месяцев. Правительство было вынуждено пойти на уступки и объявило мораторий на строительство плотины ГЭС на Риони на срок от 9 до 12 месяцев.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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