Первый пассажирский поезд из Еревана прибыл в Грузию

Поезд Ереван-Тбилиси-Батуми доставил в Грузию первых 80 пассажиров после долгого перерыва, вызванного закрытием границ между странами в связи с пандемией коронавируса

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Первый поезд из Еревана доставил пассажиров на территорию Грузии после восстановления железнодорожного сообщения между двумя странами, заявили Sputnik Грузия в пресс-службе "Грузинской железной дороги" (ГЖД).

Железнодорожные пассажирские перевозки между Грузией и Арменией были временно приостановлены из-за пандемии коронавируса. Решение восстановить движение поездов по маршруту Ереван-Тбилиси-Батуми принято после того, как с 1 июня Грузия открыла сухопутные границы, закрытые с марта 2020 года.

"Поезд из Еревана прибыл в Батуми этим утром. Следовавший из Еревана состав ночью прибыл в Тбилиси и лишь после этого направился в Батуми", – сообщила собеседница агентства.

Пассажирский состав в Батуми встретил руководитель Таможенного департамента Минфина Грузии Зураб Сичинава. В интервью журналистам он сообщил, что первый поезд доставил в Грузию около 80 визитеров.

На границе Грузии с Арменией функционируют два контрольно-пропускных пункта – Баграташен-Садахло и Гогаван-Гугути. По информации ГЖД, восстановление железнодорожного сообщения увеличит число гостей из соседней республики и поможет развитию туризма в Грузии, который наиболее пострадал от пандемии коронавируса.

В прошлом году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона. В то время как в 2019 году, до пандемии, число международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.

За первые пять месяцев 2021 года число визитов международных визитеров составило 329,8 тысячи, что на 76,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Пересечь сухопутную границу Грузии можно при наличии документа, подтверждающего полный курс вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом, либо с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным за последние 72 часа. В этом случае лицо будет обязано на третий день после прибытия сделать повторный ПЦР-тест. В то же время Межведомственный координационный Совет призывает визитеров во время пересечения границы иметь при себе медицинскую страховку, которая покрывает расходы лечения COVID-19.

Приехать в Грузию могут все вакцинированные против COVID-19 иностранцы (исключение – люди, побывавшие в Индии за последние две недели). Правительство Грузии также составило список стран, граждане которых могут приехать в Грузию без вакцинации, но с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, сделанным за 72 часа до приезда. В таком случае иностранцу придется сдавать повторный ПЦР-тест на третий день после прибытия за свой счет.

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