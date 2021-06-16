Авиакомпания "Армения" запускает регулярные рейсы Ереван-Батуми

До 22 июня рейсы из Еревана в Батуми будут выполнять с частотой один раз в неделю, а с 22 июня до 15 сентября уже два раза в неделю

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Авиакомпания "Армения" (Aircompany Armenia LLC) приступила к выполнению сезонных чартерных рейсов из Еревана в Батуми, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

По данным агентства, первый рейс авиакомпания осуществила 15 июня. Именно в этот день в Аджарии официально открылся туристический сезон.

Согласно заявке, поданной в Агентство гражданской авиации Грузии, рейсы Ереван-Батуми-Ереван будут выполняться один раз в неделю до 22 июня, а с 22 июня по 15 сентября – два раза в неделю.

"Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии предоставило авиакомпании необходимое разрешение на выполнение многократных чартерных перевозок 11 июня этого года", – говорится в сообщении.

Регулярное международное авиасообщение Грузия возобновила с 1 февраля этого года после годовой паузы, вызванной сделанной пандемией коронавируса.

На сегодняшний день иностранцы при пересечении воздушной границы Грузии должны иметь при себе документ, подтверждающий полный курс вакцинации от коронавируса и/или отрицательный результат ПЦР-теста.

Кроме того, было восстановлено движение поездов по маршруту Ереван-Тбилиси-Батуми, после того, как с 1 июня Грузия открыла сухопутные границы, закрытые с марта 2020 года.

Первый поезд из Еревана доставил пассажиров на территорию Грузии 15 июня.

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