Вице-президент Всемирного банка посетит Тбилиси 17 июня

Анна Бьерде в рамках визита встретится с премьер-министром Грузии, министром финансов, министром экономики и устойчивого развития и министром здравоохранения

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анна Бьерде посетит Грузию с первым официальным визитом 17 июня, сообщается на сайте ВБ.

В ходе двухдневного визита Бьерде встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, министром финансов Лашей Хуцишвили, министром экономики и устойчивого развития Натией Турнава и министром здравоохранения Екатериной Тикарадзе.

Вице-президент ВБ также проведет встречи с представителями гражданского общества, академических кругов и частного сектора. Запланированы встречи с партнерами из международных финансовых институтов и международных организаций, работающих по направлению развития.

Анна Бьерде посетит Агентство инноваций и технологий Грузии — "Технопарк", где встретится с бенефициарами проекта "Национальной инновационной экосистемы" Всемирного банка (GENIE).

Гражданка Швеции Анна Бьерде заняла должность вице-президента Всемирного банка 1 мая 2020 года. На этом посту она руководит стратегической, аналитической, операционной и образовательной деятельностью Всемирного банка в Европе и Центральной Азии.

Всемирный банк является одной из первых международных организаций, которая помогает Грузии в борьбе с COVID-19 и считается партнером-лидером в области здравоохранения и социального обеспечения, а также в направлении восстановления экономики.

Грузия стала членом Всемирного банка 7 августа 1992 года. С того времени ВБ предоставил льготные кредиты и займы для финансирования до сотни проектов на общую сумму около трех миллиардов долларов в различных секторах экономики Грузии.

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