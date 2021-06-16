Повысится ли тариф на электричество в Грузии? Ответ GNERC

Последнее повышение тарифа на природный газ вызвало серию акций в Тбилиси, до этого тарифы выросли на электричество и воду, в условиях пандемии и роста безработицы подорожание коммунальных услуг легло тяжким бременем на население

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Повышение потребительского тарифа на электричество в Тбилиси и в регионах Грузии с 1 июля не планируется, говорится в заявлении на сайте Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения (GNERC).

Заявления об этом GNERC распространила в ответ утверждения политических партий о возможном повышении тарифа.

Как отмечают в комиссии, распространение ложной информации "ради собственных политических целей является целенаправленной попыткой ввести общество в заблуждение".

Комиссия предполагает, что цель дезинформации о повышении тарифов – помешать процессу либерализации рынка электроэнергии.

"Комиссия еще раз заявляет, что потребительный тариф на электроэнергию не меняется. GNERC призывает все заинтересованные стороны воздержаться от распространения непроверенной информации", - отмечено в заявлении.

Тариф на электроэнергию повысился в Грузии с 1 января. Согласно решению Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения, тариф для населения Грузии за 1 кВт увеличился на 3,5 тетри и составил 26,537 тетри за кВт/ч в зависимости от расхода электроэнергии.

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