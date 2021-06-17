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Грузия получит 50 миллионов евро на закупку вакцин и медоборудования

© photo: Sputnik / Mikhail Kutuzov
Экономика
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Европейский инвестиционный банк выделяет Грузии еще один транш на борьбу с пандемией коронавируса. До этого банк перечислил стране 210 миллионов евро на поддержку системы здравоохранения и местного малого и среднего бизнеса

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Денежную помощь в 50 миллионов евро окажет Грузии Европейский инвестиционный банк для закупки вакцин и медицинского оборудования, необходимого для лечения инфицированных пациентов, сообщает представительство ЕС в Грузии.

Эта сумма будет добавлена к 210 миллионам евро, которые были выделены Европейским инвестиционным банком в 2020 году для поддержки системы здравоохранения и местного малого и среднего бизнеса. Это вторая, самая крупная сумма, выделенная Грузии Европейским инвестиционным банком.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Пакет помощи Банка Евросоюза включает сто миллионов евро для усиления устойчивости системы здравоохранения, а также 110 миллионов, которые будут переданы финансовым институтам для обеспечения кредитами микро, малых и средних предприятий в стране.

Вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереса Червинска заявила, что закупка медицинского оборудования необходима для спасения жизни людей и завершения пандемии в максимально кратчайшие сроки.

По словам министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, выделенные средства помогут активнее бороться с пандемией.

Эпидемия коронавируса - вакцинация населения
© Sputnik / STRINGER
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"Данная сумма даст нам возможность закупить вакцины, модернизировать медицинскую инфраструктуру и активно бороться с пандемией путем приобретения современного медицинского оборудования для клиник, находящихся на передовой линии борьбы с COVID-19", – заявила Тикарадзе.

С помощью денежных средств, выделенных ранее Европейским инвестиционным банком, в разных регионах Грузии было модернизировано пять ведущих больниц, они также были оснащены современным медицинским оборудованием. В рамках этой помощи финансовые институты создали для местных компаний новые кредитные линии, которые дадут им возможность сохранить рабочие места, финансировать планы на расширения и так далее. 

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Теги:
Европейский инвестиционный банк, Пандемия, Грузия

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