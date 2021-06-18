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Сбор урожая персиков в Кахети

Кахети готовится к началу сбора урожая персиков

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (236)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210618/252051774/Kakheti-gotovitsya-k-nachalu-sbora-urozhaya-persikov.html

В течение всего сезона специальная рабочая группа будет обеспечивать осуществление всех процедур, связанных с экспортом фруктов, по принципу одного окна

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Грузинские персики, собранные в 2021 году, смогут принять 36 холодильных хозяйств, говорится в сообщении Минсельхоза страны.

Грузинские фермеры вовсю готовятся к сезону сбора урожая фруктов, который в ближайшее время начнется с самого плодородного региона страны – Кахети. Первый заместитель главы Минсельхоза Грузии Георгий Ханишвили посетил регион, где встретился с руководителями предприятий по переработке персиков и фермерами.

Фрукты и овощи в уличной лавке - апельсины, гранаты, виноград, айва и хурма
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Ханишвили осмотрел складскую и холодильную инфраструктуру, ознакомился с работами по сбору, сдаче и продаже персиков.

"Все звенья производственно-сбытовой цепочки функционируют исправно. У нас есть современные персиковые сады, высококачественные перерабатывающие предприятия, современная холодильная установка. Если в прошлом году в процессе сдачи персиков были задействованы 23 холодильные хозяйства, то в этом году работают уже 36", – сказал Ханишвили.

В целях содействия реализации урожая персиков в течение всего сезона специальная рабочая группа будет обеспечивать осуществление всех процедур, связанных с экспортом фруктов, по принципу одного окна.

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За сезон 2020 года из Грузии было экспортировано примерно 23,4 тысячи тонн персиков. Более 80% от общего количества пришлось на Россию. Среди других важных экспортных рынков – Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Словения, Ирак, Иран, Беларусь, Молдова и Катар.

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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (236)
Теги:
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, Сельское хозяйство, Кахети, Персикм, Грузия

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