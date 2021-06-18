Инвестиции в Грузию продолжают снижаться

Четверть от общего объема прямых иностранных инвестиций, поступивших в Грузию за первый квартал, приходится на Россию

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2021 года, по предварительной оценке, снизился на 28,3% по сравнению с январем-мартом 2020 года, и составил 124,5 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

Главной причиной сокращения ведомство называет переход нескольких предприятий в собственность резидента Грузии, а также снижением объема реинвестиций.

На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020, по предварительной оценке, снизился на 52,9%, по сравнению с уточненными данными за 2019 год, и составил 616,9 миллиона долларов.

Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Великобритания, Россия и Турция.

Объем инвестиций в Грузию по странам за январь-март 2021 года

Инвестиции также поступили из Чехии, ОАЭ, Германии, Дании, Японии и других стран.

Куда вкладывают

Самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2021 году были финансовый сектор, энергетика и перерабатывающая промышленность.

Объем инвестиций в Грузию по отраслям за январь-март 2021 года

Инвестиции также вкладывали в перерабатывающую промышленность, строительство, транспорт, связь, здравоохранение и социальную помощь, сельское хозяйство и рыболовство, энергетику, гостиницы, рестораны и другое.

Реинвестиции

Одним из важных факторов в экономике стал большой объем реинвестиций. В частности, в первом квартале 2021 года реинвестиции составляли 71,7 миллиона долларов или 57,2% от общего объема инвестиций в страну.

Основной причиной большого объема реинвестиций власти и эксперты считают внедрение так называемой "эстонской модели" налоговой системы. С 1 января 2017 года в Грузии предприятия были освобождены от налогообложения той части прибыли, которая вкладывается в развитие производства. Согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на прибыль составляет 15%.

Что обещает правительство

Согласно экономической программе правительства, власти обещают, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново. В постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.

При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.

Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, который будет отражать требования соответствующих нормативных актов ЕС, предусмотренных в Соглашении об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.

В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.

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