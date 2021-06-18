Бизнес-ассоциация Грузии назвала пять причин мешающих работе предпринимателей

Несмотря на недавнее укрепление национальной валюты, доля компаний, ожидающих снижения курса лари по отношению к доллару в ближайшие полгода, остается высокой

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Нестабильность обменного курса лари, правовые и административные барьеры, отсутствие спроса на товары или услуги, нехватка специалистов и ограниченные финансовые ресурсы являются наиболее важными препятствиями для ведения бизнеса в Грузии, говорится в исследовании Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ).

Согласно проведенному опросу БАГ, во втором квартале 2021 года, 77% опрошенных предпринимателей рассказали о существовании факторов, препятствующих их деятельности. Этот показатель был стабильным на протяжении прошедшего года и колеблется в пределах 70-80%.

"Среди проблем в текущем квартале первое место по-прежнему занимает нестабильность национальной валюты - 76% опрошенных называют этот фактор помехой. На втором месте - правовые и административные барьеры, важнейшим из которых являются ограничения, вызванные COVID-19", говорится в сообщении.

Курс лари по отношению к доллару начал укрепляться в мае, и к сегодняшнему дню обменный курс национальной валюты вырос на 7,8%. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 16 июня – 3, 1657 GEL/$1.

По информации БАГ, несмотря на недавнее укрепление национальной валюты, доля компаний, ожидающих снижения курса лари по отношению к доллару в ближайшие полгода, остается высокой (49%).

Бизнес-климат

Показатель делового климата BAG во втором квартале 2021 года, как и в первом, положительный для всех секторов, кроме строительного. Отчасти это связано с сокращением продаж в секторе на 37,5%. По мнению 63% опрошенных компаний строительного сектора, цены, установленные ими во втором квартале 2021 года, едва достаточны только для покрытия расходов.

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Во втором квартале 2021 года бизнес-ожидания на следующие шесть месяцев положительны для всех секторов, кроме строительного. Наиболее оптимистичные настроения наблюдались в торговом секторе. Отчасти это связано с позитивными ожиданиями роста цен продаж и роста продаж.

Барометр занятости

Барометр занятости BAG, который отражает ожидаемое изменение уровня занятости среди членов ассоциации в течение следующих трех месяцев, является положительным во втором квартале 2021 года и составил 27.4 балла. Для сравнения, в первом квартале 2020 года предприятия-члены BAG имели отрицательные ожидания в отношении занятости, поэтому барометр занятости был отрицательным и составил - 46,7.

Этот показатель значительно улучшился по сравнению со вторым кварталом 2020 года (на 30,2 пункта), а также с первым кварталом 2021 года (на 12,7 пункта).

Согласно опросу Бизнес-ассоциации, во втором квартале текущего года барометр занятости ухудшился лишь в сфере строительства. Лишь 12,5% опрошенных компаний ожидают роста числа сотрудников.

Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет более 70 ведущих компаний страны, в том числе банки, сети заправок, аптечные сети, строительные компании, компании коммуникаций, а также крупные сети супермаркетов.

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