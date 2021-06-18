Баку увеличивает авиарейсы в Тбилиси

Азербайджанский лоукостер Buta Airways с 23 июня будет летать в Тбилиси один раз в день, а с 20 июля выполнять два рейса в день

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Между Баку и Тбилиси увеличивается количество регулярных авиарейсов, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

Рейсы по маршруту Баку-Тбилиси-Баку с 23 июня будут совершаться ежедневно, а с 20 июля до конца навигационного сезона азербайджанский лоукостер Buta Airways будет летать в Тбилиси и обратно два раза в день. Полеты будут выполняться воздушными суднам Embraer 190 и Airbus 319/Airbus 320.

Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии выдало авиакомпании необходимое разрешение на регулярные воздушные перевозки 18 июня этого года.

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева.

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