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Маршрутное такси Рустави-Тбилиси во время запрета на передвижение в связи с эпидемией коронавируса

Акция в Тбилиси: водители желтых маршруток требуют их в собственность

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1935)
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Водители микроавтобусов заявляют, что несколько лет выплачивали за машины автолизинг, но в собственность их так и не получили

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Водители желтых микроавтобусов собрались на акцию у станции метро Ахметели в Тбилиси и потребовали передать машины, на которых они работали им в собственность.

Как заявляют водители, они несколько лет выплачивали автолизинг за желтые маршрутки, но так и не получили их в собственность.

Городской транспорт. Маршрутные такси и автомобили на проспекте Руставели
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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"Наши требования очень просты – чтобы микроавтобусы, которые мы выкупили, перешли в наше полное пользование. Плюс, чтобы был пересмотрен трудовой кодекс и улучшены условия труда", – сказал журналистам водитель Автандил Кикиашвили.

Водители заявили, что сегодняшняя акция носит предупредительный характер. Но если их требования не будут удовлетворены, акции станут перманентными.

Первые желтые маршрутки появились в Тбилиси десять лет назад. Это были современные микроавтобусы, оснащенные кондиционерами и автоматической системой оплаты. Однако за 10 лет они устарели, и мэрия в этом году приступила к их поэтапной замене новыми, экологически чистыми маршрутными такси.

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Темы:
Экономика Грузии (1935)
Теги:
Акция, Водители, Маршрутки, Грузия

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