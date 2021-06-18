Из Абу-Даби в Тбилиси будет летать лоукостер

Арабский лоукостер начинает регулярные полеты из Абу-Даби в Тбилиси с 1 июля с частотой три раза в неделю

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. На авиарынок Грузии входит низкобюджетная авиакомпания Air Arabia Abu Dhabi, которая будет выполнять полеты из Абу-Даби в Тбилиси, об этом сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

Полеты по маршруту Абу-Даби - Тбилиси - Абу-Даби будут выполняться с 1 июля до конца навигационного сезона трижды в неделю – по средам, четвергам и воскресеньям.

Соответствующее разрешение Агентства гражданской авиации Грузии компания получила 18 июня. Полеты будут выполняться воздушными суднами типа Airbus 320.

Air Arabia Abu Dhabi – лоукостер, совместно сформированный компаниями Etihad Airways и Air Arabia, который осуществляет полеты с 2020 года.

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