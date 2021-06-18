Посольство: легально работающих в Германии граждан Грузии переведут на новую работу

Многих из отправившихся на сезонные работы в Германию граждан Грузии постигло разочарование - на месте все оказалось не так, как предусматривала программа их занятости

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Граждане Грузии, участвующие в программе сезонного трудоустройства в Германии, работодатели которых нарушили предусмотренные программой условия, уже на этой неделе будут переведены к новому работодателю, говорится в заявлении посольства Германии в Грузии.

Первый поток граждан Грузии отправился в Германию на сезонные работы в середине апреля. Однако месяц спустя Объединение профсоюзов Грузии сообщило о нарушении их прав и тяжелых условиях, в которых им приходится там работать.

Как отмечено в распространенном посольством заявлении, права и требования граждан Грузии остаются в силе.

Обеспокоенность данной проблемой выражает Федеральное агентство по трудоустройству Германии.

"Эта проблема является отдельным досадным случаем. Германские государственные ведомства быстро и эффективно исследовали указанный случай и приняли соответствующие меры. Создание хороших условий занятости для сезонных рабочих является хорошей предпосылкой для успешного осуществления соглашения", - говорится в заявлении.

Посольство Германии обеспокоено отдельными случаями нарушения трудового законодательства в Германии и заверяет о соответствующем реагировании на них.

Соглашение о легальном трудоустройстве грузинских граждан в Германии подписано между двумя странами 17 января 2020 года. Речь идет о сборе урожая в течение одного-трех месяцев в разные сезоны. Работать по контракту граждане Грузии должны пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день, с зарплатой от 9,5 евро в час, из которой будут вычитаться налоги и плата за питание и проживание.

Жилье трудоустроенных граждан по контракту должно быть недалеко от рабочего места, а плата должна быть в пределах 6-15 евро в сутки. Страховку полностью обеспечивают немецкие работодатели – будь то травма, коронавирус или другой случай.

В середине мая часть граждан, уехавших на заработки в Германию, связалась с грузинскими СМИ. Они сообщили о невыносимых условиях труда и попросили о помощи. Федеральное министерство труда и социальных вопросов Германии спустя неделю пообещало, что условия труда граждан Грузии, отправившихся на легальную работу в Германию, будут незамедлительно исправлены в соответствии с существующими стандартами.

Однако в конце прошлой недели в СМИ вновь появились аудио- и видеозаписи граждан Грузии, которые говорят, что условия их труда ни на йоту не улучшились - бытовые условия остаются тяжелыми, а зарплата ниже обещанной.

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