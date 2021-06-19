В Грузии уточнили показатель спада экономики за первый квартал

В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют торговля, операции с недвижимым имуществом и перерабатывающая промышленность

ТБИЛИСИ, 19 июн - Sputnik. Снижение ВВП Грузии в первом квартале 2021 года составило 4,5% по сравнению с январем мартом 2020 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).

Ранее сообщалось, что согласно предварительным данным, падение экономики в первом квартале составило 4,2%.

Согласно уточненным данным, в текущих ценах ВВП в первом квартале 2021 года составил 3,4 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 6,8%, а ВВП на душу населения составил 912,5 доллара (год назад – 1 016,3 доллара).

Сферы – лидеры по росту

Наибольшее снижение в первом квартале 2021 года показали сфера гостиничного бизнеса, административная деятельность, а так же транспорт.

ТОП-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольшее падение в I квартале 2020 года

Сфера экономики Падение, % Гостиничный бизнес 54,0 Административная деятельность 34,0 Отдых и развлечения 25,4 Строительство 19,4 Транспорт 9,0

Наибольший рост был зафиксирован в сферах горнодобывающей промышленности (50,3%), финансов (24%) и связи (16,8%).

В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, операций с недвижимым имуществом, перерабатывающей промышленности и строительства.

ТОП-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в I квартале 2020 года



Сфера экономики Удельный вес в ВВП, % Торговля 14,9 Операции с недвижимостью 11,8 Перерабатывающая промышленность 10,6 Госуправление 8,3 Строительство 6,8

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.