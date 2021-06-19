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Завод про производство солнечных панелей в Кутаиси

В Грузии уточнили показатель спада экономики за первый квартал

photo: press-service of the Government of Georgia / FB
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1938)
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В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют торговля, операции с недвижимым имуществом и перерабатывающая промышленность

ТБИЛИСИ, 19 июн - Sputnik. Снижение ВВП Грузии в первом квартале 2021 года составило 4,5% по сравнению с январем мартом 2020 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).

Ранее сообщалось, что согласно предварительным данным, падение экономики в первом квартале составило 4,2%.

Согласно уточненным данным, в текущих ценах ВВП в первом квартале 2021 года составил 3,4 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 6,8%, а ВВП на душу населения составил 912,5 доллара (год назад – 1 016,3 доллара).

Сферы – лидеры по росту

Наибольшее снижение в первом квартале 2021 года показали сфера гостиничного бизнеса, административная деятельность, а так же транспорт.

ТОП-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольшее падение в  I квартале 2020 года

Сфера экономики Падение, %
Гостиничный бизнес 54,0
Административная деятельность 34,0
Отдых и развлечения 25,4
Строительство 19,4
Транспорт 9,0

Наибольший рост был зафиксирован в сферах горнодобывающей промышленности (50,3%), финансов (24%) и связи (16,8%).

В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, операций с недвижимым имуществом, перерабатывающей промышленности и строительства.

ТОП-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в  I квартале 2020 года

Сфера экономики Удельный вес в ВВП, %
Торговля 14,9
Операции с недвижимостью 11,8
Перерабатывающая промышленность 10,6
Госуправление 8,3
Строительство 6,8

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Темы:
Экономика Грузии (1938)
Теги:
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика, Экономика, Грузия

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