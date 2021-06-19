В Грузии уточнили показатель спада экономики за первый квартал

ТБИЛИСИ, 19 июн - Sputnik. Снижение ВВП Грузии в первом квартале 2021 года составило 4,5% по сравнению с январем мартом 2020 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ранее сообщалось, что согласно предварительным данным, падение экономики в первом квартале составило 4,2%.
Согласно уточненным данным, в текущих ценах ВВП в первом квартале 2021 года составил 3,4 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 6,8%, а ВВП на душу населения составил 912,5 доллара (год назад – 1 016,3 доллара).
Сферы – лидеры по росту
Наибольшее снижение в первом квартале 2021 года показали сфера гостиничного бизнеса, административная деятельность, а так же транспорт.
ТОП-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольшее падение в I квартале 2020 года
|Сфера экономики
|Падение, %
|Гостиничный бизнес
|54,0
|Административная деятельность
|34,0
|Отдых и развлечения
|25,4
|Строительство
|19,4
|Транспорт
|9,0
Наибольший рост был зафиксирован в сферах горнодобывающей промышленности (50,3%), финансов (24%) и связи (16,8%).
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, операций с недвижимым имуществом, перерабатывающей промышленности и строительства.
ТОП-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в I квартале 2020 года
|Сфера экономики
|Удельный вес в ВВП, %
|Торговля
|14,9
|Операции с недвижимостью
|11,8
|Перерабатывающая промышленность
|10,6
|Госуправление
|8,3
|Строительство
|6,8
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