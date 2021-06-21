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Курс лари на понедельник – 3,1681 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1044)
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Sputnik Грузия
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0094 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 июня в размере 3,1681 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0094 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 21 июня
Кросс-курс основных валют на 21 июня

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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1044)
Теги:
Доллар, Лари, Грузия, Национальный банк Грузии, валютный курс

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