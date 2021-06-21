"Защитник Рионского ущелья" не намерены менять место дислокации

Власти предложили протестующим против строительства Намахвани ГЭС 13 мест на выбор, где они могут продолжить свои акции, ни одно им не подошло

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Противники строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии отказались от предложенных правительством для продолжения протестных акций альтернативных локаций, об этом заявил один из лидеров протестного движения Варлам Голетиани во время включения на Facebook.

Протест против строительства каскада продолжается уже восемь месяцев. В последнее время акции движения "Защитников Рионского ущелья" проходили на дороге у села Гумати Цхалтубского муниципалитета, дальше протестующих не пускали. Полиция блокировала дорогу к селу Намохвани и непосредственному месту строительных работ. После подключения в диалог с участниками акции европейских посредников была достигнута договоренность, что активистов пустят в Рионское ущелье ближе к строительной площадке.

photo: press-service of the Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia Минэкономики Грузии: компромисс по Намахвани ГЭС возможен

По словам Голетиани, все 13 альтернативных локаций не пригодны для проведения акций и ставят под угрозу жизни людей.

"Мы осмотрели эти места. Большинство из них были практически на склоне горы, где люди не могут стоять физически или посреди строительной площадки", – сказал Голетиани.

По его словам, в предложенных местах также не работает мобильная связь, и у протестующих не будет возможности общаться друг с другом на расстоянии.

Сегодня утром "Защитники Рионского ущелья" не пропустили технику компании ENKA к селу Намохвани и продолжают перекрывать дорогу.

В ущелье остается полиция, хотя металлические заграждения, установленные в середине мая, уже демонтированы.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье. После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

Протестующие считают, что ГЭС нанесет серьезный вред окружающей среде, поэтому противятся ее строительству.

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