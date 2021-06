"Защитник Рионского ущелья" не намерены менять место дислокации

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Противники строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии отказались от предложенных правительством для продолжения протестных акций альтернативных локаций, об этом заявил один из лидеров протестного движения Варлам Голетиани во время включения на Facebook.

Протест против строительства каскада продолжается уже восемь месяцев. В последнее время акции движения "Защитников Рионского ущелья" проходили на дороге у села Гумати Цхалтубского муниципалитета, дальше протестующих не пускали. Полиция блокировала дорогу к селу Намохвани и непосредственному месту строительных работ. После подключения в диалог с участниками акции европейских посредников была достигнута договоренность, что активистов пустят в Рионское ущелье ближе к строительной площадке.