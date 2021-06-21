Производство экологичных стройматериалов расширится в Грузии

Завод производит экологически чистую плитку, дощатый камень и строительные блоки в соответствии с современными стандартами

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Предприятие по производству бетонных изделий в Тбилиси работает на полную мощность и поставляет на местный рынок высококачественную продукцию, несмотря на пандемию COVID-19, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития.

При помощи компонента софинансирования процента по кредиту государственного агентства "Производи в Грузии", компания "Неостар", производящая бетонные изделия, в 2019 году построила в Тбилиси новое предприятие и оснастило его новейшим европейским высокотехнологичным оборудованием.

Завод создан на украинские инвестиции. На нем работает 50 человек.

Благодаря инвестиционным обязательствам, компании был предоставлен участок по символической цене при поддержке Национального агентства по имуществу. Компания инвестировала в предприятие до 15 миллионов лари (4,7 миллиона долларов).

"Несмотря на пандемию, предприятие работает на полную мощность и поставляет на местный рынок высококачественную продукцию, в том числе облицовочный камень и строительные блоки. Следует отметить, что у компании есть собственная лаборатория, оснащенная современными стандартами, чтобы гарантировать, что качество их продукции соответствует стандартам ЕС", - сказала министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Глава Минэкономики посетила предприятие по производству бетонной плитки вместе с директором агентства "Производи в Грузии" Михаилом Хидурели.

Компания производит экологически чистую плитку, дощатый камень и строительные блоки в соответствии с современными стандартами. Кроме того, компания предлагает своим покупателям технологию Colormix, не имеющую аналогов на грузинском рынке. С его помощью можно оформить кафельную поверхность, комбинируя разные цвета.

По информации Турнава, в будущем компания планирует расширяться и власти ей в этом помогут.

"Каждое такое предприятие призвано укрепить наше местное производство, трудоустроить местных жителей и укрепить наш инвестиционный потенциал", - подчеркнула министр.

"Производи в Грузии" – один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. Агентство объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.

Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Программа также поможет снизить негативные экономические последствия, вызванные новой пандемией коронавируса.

Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогранты, которые касаются более 300 видов деятельности. В рамках программы уже профинансировано более 6,2 тысячи, общий объем инвестиций превысил 61 миллион лари (19,3 миллиона долларов).

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