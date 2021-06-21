Производство голубики продолжает расти в Грузии

Компания обеспечивает быстрое охлаждение, сортировку, упаковку и продажу урожая, собранного в садах, посаженных на 40 гектарах

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Годовой объем производства голубики на предприятии на западе Грузии, созданном при поддержке государства, достигает 300 тонн, говорится в сообщении на Агентства развития села.

Предприятие ООО "Агролеин", оснащенное по современным стандартам, создано при финансовой поддержке государства в селе Варцихе Багдатского муниципалитета. Произведенная здесь продукция продается как на местном, так и на экспортном рынках. На перерабатывающем заводе за сезон работают 28 местных жителей.

Всего в предприятие было инвестировано более 2 миллионов лари (632 тысячи долларов), из которых 419 397 лари (132,7 тысячи долларов) - грант, а 522 495 лари (165,3 тысячи долларов) - льготный агрокредит.

Директор Агентства развития села Илья Тамарашвили вместе с заместителем губернатора региона Имерети Бесиком Гоподзе ознакомились с процессом сбора голубики и подготовки к реализации на предприятии "Агролеин".

"Государство поддерживает фермеров практически во всех звеньях производственно-сбытовой цепочки в сельском хозяйстве, что можно увидеть на примере производства голубики ООО "Агролеин". При поддержке госпрограммы в голубичном саду "Агролеин" идет процесс внедрения стандарта агропродукции Global Gap. Брендирование продукции осуществилось при поддержке "Программы технической помощи", - сказал Тамарашвили.

У "Агролеин" разведены собственные сады голубики на площади шесть гектаров. При этом, компания активно сотрудничает с фермерами, у которых также есть плантации голубики в регионе Имерети. В итоге, она обеспечивает быстрое охлаждение, сортировку, упаковку и продажу урожая, собранного в садах, посаженных на 40 гектарах.

В этом году компания при поддержке льготного агрокредитования приобрела трактор и агрегаты, необходимые для различных агроработ. Сумма льготного кредита составила 105 тысяч лари (примерно 33,3 тысячи долларов).

В последние годы правительство Грузии уделяет большое внимание выращиванию высокоурожайных культур в разных регионах страны. Так в рамках госпрограмм власти активно помогают фермерам, занимающимся выращиванием высококачественной голубики. Плантации этой культуры разбиты на нескольких сотнях гектаров в регионах Имерети, Самегрело, Аджарии и Гурии.

Экспорт голубики из Грузии в 2020 году составил более трех миллионов долларов.

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