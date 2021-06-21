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Автомобильная пробка на Кахетинском шоссе

Правительство Грузии объявит тендер на строительство объездной дороги в Кахети

© Sputnik / Alex Shlamov
Экономика
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (481)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210621/252088821/Pravitelstvo-Gruzii-obyavit-tender-na-stroitelstvo-obezdnoy-dorogi-v-Kakheti.html

Первый участок дороги будет вынесен на тендер для участия грузинских копаний с целью получения опыта работы в подобных проектах

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Завершилось проектирование 85-километровой четырехполосной дороги Тбилиси-Сагареджо-Бакурцихе, которая очень важна для региона Кахети, заявил министр инфраструктуры и регионального развития Ираклий Карселадзе.

По его словам, после строительства дороги, время в пути от Тбилиси до Бакурцихе сократится почти вдвое.

Ремонт дороги в районе Глдани, в связи с чем в момент отключения метро ситуация с пробками в этой части города ухудшилась
© Sputnik / STRINGER
На ремонт дорог в Тбилиси за четыре года потрачено 400 миллионов лари

"Важный участок этой дороги будет профинансирован из госбюджета и будет разделен на три лота. В результате анализа, как с инженерной, так и с финансовой точки зрения, грузинским компаниям будет дана возможность напрямую участвовать в тендере по первому лоту. Это четырехкилометровая четырехполосная трасса, которая очень важна с точки зрения приобретения опыта и последующего участия в еще более крупных тендерах", - сказал Карселадзе.

По его словам, бюджет первого лота составит 74 миллиона лари (почти 23,5 миллиона долларов). Что же касается двух остальных – 576 миллионов лари (почти 182,9 миллиона долларов), тендеры будут проводиться в соответствии с правилами международных финансовых институтов, и здесь грузинские компании также смогут участвовать в конкурсе, создав совместные предприятия.

"Объездная дорога Гурджаани будет достроена и вскоре введена в эксплуатацию, в результате чего транспортным средствам больше не придется проезжать через город Гурджаани и шесть деревень муниципалитета, а время в пути сократится вдвое", - заявил Карселадзе.

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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (481)
Теги:
Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии, Кахети, Грузия

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