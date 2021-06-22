Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Стоимость ценных бумаг правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю в основном повысилась

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю снизилась в цене на 0,3% и составила 102,08 с доходностью 2,29%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

Торги корпоративными облигациями

Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,23%, торги закрылись с доходностью 2,7% по цене 106,68 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 101,56 пункта с доходностью 5,49%, за неделю цена повысилась на 0,05%.

"Грузинская железная дорога" (ГЖД) разместила 18 июня "зеленые" семилетние еврооблигации объемом 500 миллионов долларов с доходностью 4% на Лондонской фондовой бирже. Сделка

Торги акциями

Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже повысилась за неделю на 3,13% и составила 12,76 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 319 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 13,04-13,4 фунта за акцию.

Цена на акции компании Georgia Capital повысилась на 2,75% и составила 6,35 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 219 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,15-6,35 фунта.

Акции TBC Bank выросли в цене за неделю на 1,64% до 11,18 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 150 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 10,82-11,18 фунта за акцию.

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