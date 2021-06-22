Грузия успешно торгует: внешнеторговый оборот вырос на 42% в мае

В мае 2021 года грузинскую продукцию вывезли на сумму 339,4 миллиона долларов, что на 45% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Внешнеторговый оборот страны в мае 2021 года составил 1 081,7 миллиона долларов, что почти на 41,7% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за май 2021 года

На фоне пандемии коронавируса торговля в Грузии начала падать с марта прошлого года. Темпы падения внешней торговли стали снижаться с начала 2021 года – в январе внешнеторговый оборот сократился на 16,3%, в январе-феврале – на 12%, а в январе-марте 2021 года в целом снизился на 0,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Внешнеторговый оборот в январе-мае 2021 года вырос на 18,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 5 019,4 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли).

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-май 2021 года

Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2021 года составил более 1 531 миллиона долларов, что представляет собой 39% от всего внешнеторгового оборота.

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, минеральные воды, лекарственные средства, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-май 2021 года, экспорт

С начала 2021 года экспорт медных руд и концентратов вырос на 26,7%, ферросплавов – на 32,1%, натуральных виноградных вин – на 17%, спиртных напитков – на 32,4%, минеральных и пресных вод – на 23,3%, фундука и других орехов – на 95,1%, трикотажной продукции – на 93,4%, азотных удобрений – на 17,7%. В то же время реэкспорт легковых машин вырос на 7,2%.

В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-май 2021 года, импорт

В январе-мае 2021 года импорт вырос на машины для бурения (339,4%), грузовые автомобили (107,2%), нефть и нефтепродукты (30,4%), медные руды и концентраты (17,5%), легковые автомобили (11,2%), нефтяные газы и газообразные углеводороды (7,1%), электроэнергию (17,3%), в то время как импорт зерна и семян упал за отчетный период на 11,3%.

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