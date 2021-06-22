Лесной туризм становится новым направлением в Грузии

Одной из целей проекта многофункционального использования леса, который будет осуществляться при поддержке Программы развития ООН и правительства Швеции, – развитие лесного туризма в Грузии

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Внедрение практики многофункционального использования леса и развитие лесного туризма – новый проект, осуществление которого начинает Национальное лесное агентство Грузии, об этом сообщает пресс-служба агентства.

Программа будет осуществляться при поддержке Программы развития ООН и правительства Швеции. Цель проекта – усилить возможности агентства, способствовать созданию рекреационных и туристических зон, развитию экотуризма.

Все вопросы развития многофункционального использования леса обсуждались на рабочей встрече с участием представителей Национального лесного агентства, Национальной администрации туризма (GNTA), Агентства охраняемых территорий (APA), экологических НПО и других заинтересованных сторон.

По словам заместителя министра окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Юрия Нозадзе, Национальное лесное агентство уже активно работает над развитием экотуризма на территориях, находящихся под его управлением. Он отметил, что создание сети туристических маршрутов и пешеходных троп – основа для развития экотуризма.

Как заявляют в агентстве, многоцелевое использование леса является одним из основных направлений реформы лесного сектора и нового Лесного кодекса, который в долгосрочной перспективе обеспечит эффективное использование лесных экосистем и развитие сельских районов.

Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).

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